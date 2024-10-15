Gonca Vuslateri'den eşine övgü dolu sözler: 'Babaların en kıymetlisi...

Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde de ilk kez anne olmanın sevincini yaşadı. Doğum sonrası setlere dönen ünlü oyuncu, son paylaşımında eşine övgüler yağdırdı.

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Gonca Vuslateri'den eşine övgü dolu sözler: 'Babaların en kıymetlisi... - Resim : 1

Sevgilisi Levent Bey ile mutluluğunu Mart 2024'te nikahla taçlandıran Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde de ilk kez anne olmanın sevincini yaşadı.

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Gonca Vuslateri'den eşine övgü dolu sözler: 'Babaların en kıymetlisi... - Resim : 2

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Gonca Vuslateri, doğumdan kısa süre sonra "Leyla" dizisiyle setlere döndü.

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Gonca Vuslateri'den eşine övgü dolu sözler: 'Babaların en kıymetlisi... - Resim : 3

Şimdilerde hem bebeğiyle ilgilenen hem sete giden Vuslateri, eşi Levent Bey ile görüntülü görüştüğü anları takipçileriyle paylaştı.

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Gonca Vuslateri'den eşine övgü dolu sözler: 'Babaların en kıymetlisi... - Resim : 4

Vuslateri, paylaşımına "Babaların en kıymetlisi... En güzeli, içimdeki çocuğun sevinci, oh be'si... Sevdiğim. Bana setteyken enerji depoladılar. Oh" notunu düştü.