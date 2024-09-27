Gonca Vuslateri'den eşine övgü dolu sözler: Her konuda destek, sette ezber bile yaptırdı

Eşinin kendisine çok yardımcı olduğunu anlatan oyuncu, "Eşim Levent'in çok büyük desteği var. Burada bana sordu, 'Gonca ne yapmak istiyorsun?' diye. Uzun zamandır setlerden uzağım çünkü. Yeni bir projede olmamın en büyük desteği eşim Levent verdi. 'Gonca senin setlere dönme zamanın gelmiş' dedi. Hatta bir akşam kafam çok yoğundu. Baktı ki kafam karışık, Levent bana sette ezber yaptırdı. O kadar destek oluyor" ifadelerini kullandı.