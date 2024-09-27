Gonca Vuslateri'den eşine övgü dolu sözler: Her konuda destek, sette ezber bile yaptırdı
Ekranlara yeniden dönene Gonca Vuslateri önceki akşam bir davetteydi. Gazeteciler ile sohbet eden Gonca Vuslateri eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Mart 2024'te bir süredir aşk yaşadığı Levent Yaşar ile nikâh masasına oturan Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde kızı Asya'yı kucağına almıştı.
Milliyet'in haberine göre ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Vuslateri, geçtiğimiz akşam Teoman'la Rock Gecesi partisine katıldı.
Muhabirlerle sohbet eden ünlü isim, "Biliyorsunuz, 21 kilo alıp 19 kilo vermiştim. Tesadüfi tabii ki, ne kadar bununla övünsem de koşturmaktan aslında. Her şeyi ben yapacağım, Başak burcu olmamdan kaynaklanıyor. Bir haşlanmış yumurta ve bütün gün salata yemekle, su içmekle hayatım geçti. Şimdi de set, ev ve Asya ile hayatım geçiyor. Şu anda uyku saatimde buradayım ben, buradan anlayın" şeklinde konuştu.
Eşinin kendisine çok yardımcı olduğunu anlatan oyuncu, "Eşim Levent'in çok büyük desteği var. Burada bana sordu, 'Gonca ne yapmak istiyorsun?' diye. Uzun zamandır setlerden uzağım çünkü. Yeni bir projede olmamın en büyük desteği eşim Levent verdi. 'Gonca senin setlere dönme zamanın gelmiş' dedi. Hatta bir akşam kafam çok yoğundu. Baktı ki kafam karışık, Levent bana sette ezber yaptırdı. O kadar destek oluyor" ifadelerini kullandı.