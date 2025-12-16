Gonca Vuslateri'den Fatih Ürek paylaşımı

İstanbul'da evindeyken rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor.

REFLEKS VERDİ

Günlerdir yoğun bakımda uyutulan ve durumuyla hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in, son sağlık durumuyla ilgili geçen hafta yeni bir gelişme yaşandı. Ürek'in kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı belirtildi. Bu gelişmenin nörolojik bir refleks olabileceği düşünülse de yine de ünlü sanatçıdan gelen haber hayranlarını umutlandırdı.

VÜCUDUNDA YARALAR ÇIKTI

20 dakika kalbi duran Fatih Ürek'in uyandığında nasıl tepki vereceği merak konusu olurken yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir yoğun bakımda uyutulan Ürek'in yatmaya bağlı olarak vücudunda yaraların meydana geldiği ortaya çıktı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durduğu belirtilen ünlü sanatçının sağlık durumu, sevenleri tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Sevenlerinin ve yakın çevresinin endişeli bekleyişi devam ederken Fatih Ürek'in menajerinden geçtiğimiz haftalarda yeni bir açıklama geldi.

"HAYATİ FONKSİYONLARINI TEK BAŞINA SÜRDÜREMİYOR"

Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv açıklamasında "Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı" ifadelerini kullandı.

GONCA VUSLATERİ'NDEN PAYLAŞIM

Son olarak ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yakın arkadaşı Fatih Ürek'in sağlık durumunu yakından takip ediyor. Fatih Ürek'le ilgili sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu, Instagram'dan arkadaşının karesini paylaşarak ''Hep duamızdasın canım' notunu düştü.