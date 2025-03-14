Gonca Vuslateri'nden entübe edilen Tanyeli'ye: 'Sonsuz bir bağ daima var aramızda. Hakkım helal olsun'

Entübe edilen Tanyeli için yakın arkadaşı Gonca Vuslateri de duygusal bir paylaşımda bulundu. Vuslateri, "Hakkım helal olsun" ifadesini kullandı.

Elele Online

Elele Online
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Gonca Vuslateri'nden entübe edilen Tanyeli'ye: 'Sonsuz bir bağ daima var aramızda. Hakkım helal olsun' - Resim : 1

2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli'den gelen haber sevenlerini üzdü. Tanyeli'nin sağlık durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği öğrenildi.  

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Gonca Vuslateri'nden entübe edilen Tanyeli'ye: 'Sonsuz bir bağ daima var aramızda. Hakkım helal olsun' - Resim : 2

Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla Tanyeli’nin sağlık durumuna dikkat çekti.  

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Gonca Vuslateri'nden entübe edilen Tanyeli'ye: 'Sonsuz bir bağ daima var aramızda. Hakkım helal olsun' - Resim : 3

Vuslateri, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tanyeli'm... Yoruldun artık. Son saatlerin mi bilmiyorum? Son dakikaların mı hiç bilmiyorum ama sonsuz bir bağ daima var aramızda, onu biliyorum. Hakkım, helal olsun."

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Gonca Vuslateri'nden entübe edilen Tanyeli'ye: 'Sonsuz bir bağ daima var aramızda. Hakkım helal olsun' - Resim : 4

Sanatçının direncini vurgulayan Vuslateri, bir başka paylaşımında ise "Direniyor güzelim. Güzel kalpli Tanyeli'm" ifadelerini kullandı. 