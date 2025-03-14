Anasayfa Magazin Gonca Vuslateri'nden entübe edilen Tanyeli'ye: 'Sonsuz bir bağ daima var aramızda. Hakkım helal olsun'
Gonca Vuslateri'nden entübe edilen Tanyeli'ye: 'Sonsuz bir bağ daima var aramızda. Hakkım helal olsun'
Entübe edilen Tanyeli için yakın arkadaşı Gonca Vuslateri de duygusal bir paylaşımda bulundu. Vuslateri, "Hakkım helal olsun" ifadesini kullandı.
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2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli'den gelen haber sevenlerini üzdü. Tanyeli'nin sağlık durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği öğrenildi.
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Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla Tanyeli’nin sağlık durumuna dikkat çekti.
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Vuslateri, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Tanyeli'm... Yoruldun artık. Son saatlerin mi bilmiyorum? Son dakikaların mı hiç bilmiyorum ama sonsuz bir bağ daima var aramızda, onu biliyorum. Hakkım, helal olsun."
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Sanatçının direncini vurgulayan Vuslateri, bir başka paylaşımında ise "Direniyor güzelim. Güzel kalpli Tanyeli'm" ifadelerini kullandı.