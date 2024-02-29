Gonca Vuslateri'nden Fırat Tanış mesajı

Vuslateri önce "Defterin sayfalarını aralardım da... Gebelikte kendimi geremem. Bilinmesinden duyduğumuz tarifsiz 'görülüyor' hissi... Göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif edemem! Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur" mesajını paylaştı.

Vuslateri bir diğer mesajında ise "Bir şiddet failinin mağduru kadına 'Bu zamana kadar nerdeydin, neden sustun' demenin psikolojide bir 'anlam karmaşası' yoktur. Profesyonel bir hekim suskunluğun hikayesini de inceler.. . Ne vakit kişi hazırsa o vakit konuşur. Tanıklık da dahildir buna..." dedi.