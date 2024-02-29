Gonca Vuslateri'nden Fırat Tanış mesajı
Piyanist iklim Tamkan'ın oyuncu Fırat Tanış hakkındaki açıklamaları sonrası oyuncu Gonca Vuslateri'den de bir paylaşım geldi. Vuslateri, "Defterin sayfalarını aralardım da.. Gebelikte kendimi geremem... Göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif edemem.." dedi.
Piyanist İklim Tamkan, sosyal medya platformu X ve Instagram üzerinden bir süre önce ayrıldığı oyuncu Fırat Tanış ile ilgili bir açıklama yaptı.
Tamkan, eski sevgilisi oyuncu Fırat Tanış hakkında psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takipten dolayı uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.
BİR AÇIKLAMA DA VUSLATERİ'DEN
Tamkan'ın mesajlarının ardından oyuncu Gonca Vuslateri'den de bir açıklama geldi.
Vuslateri önce "Defterin sayfalarını aralardım da... Gebelikte kendimi geremem. Bilinmesinden duyduğumuz tarifsiz 'görülüyor' hissi... Göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif edemem! Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur" mesajını paylaştı.
Vuslateri bir diğer mesajında ise "Bir şiddet failinin mağduru kadına 'Bu zamana kadar nerdeydin, neden sustun' demenin psikolojide bir 'anlam karmaşası' yoktur. Profesyonel bir hekim suskunluğun hikayesini de inceler.. . Ne vakit kişi hazırsa o vakit konuşur. Tanıklık da dahildir buna..." dedi.