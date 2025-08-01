Gönül Dağı dizisine sürpriz oyuncu! Bülent Şakrak kadroda

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi "Gönül Dağı", beşinci sezonunu tamamladı ve yeni sezon için geri sayım başladı. Duygu yüklü sezon finalinde, "Ramazan" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cihat Süvarioğlu izleyicilere veda etmişti. Yeni sezon hazırlıkları devam ederken, diziye yeni bir oyuncunun daha katıldığı öğrenildi.

Bülent Şakrak kadroda

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT 1'in sevilen dizisi “Gönül Dağı” yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. 183. bölümüyle Eylül'de ekranlara dönecek olan dizi, Ağustos'un ikinci haftasında sete çıkacak. Aslı Kahraman'ın yönettiği dizinin kadrosuna, usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Süleyman Kaya'nın üç çocuğu da katılıyor.

Ailenin büyük çocuğu Taylan karakterini, başarılı aktör Bülent Şakrak canlandıracak. Ayrıca, dizinin ana karakterlerinden Taner'in (Berk Atan) Kadir adında bir kuzeninin de ekibe dahil olacağı belirtildi.

Gönül Dağı sezon finalinde neler olmuştu?

Gönül Dağı'nın sezon finali, duygusal vedalara ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Amcaoğulları, TVR Havacılık için önemli bir atılım yaparken, Ramazan yurt dışındaki işlerin başına geçmek üzere kasabadan ayrıldı.

Diğer yandan, ameliyat olan Selma'nın gözleri hemen açılmadı. Ancak Süleyman'ın çocuklarının çıkardığı yangın, olayların seyrini değiştirdi. Yangının ortasında kalan Selma, annelik içgüdüsüyle yeniden ayağa kalktı ve gözleri açılarak çocuklarını kurtarmayı başardı. Yangın anında yaşanan bu mucizevi gelişmeyle birlikte Selma, hem görme yetisine kavuştu hem de ailesiyle büyük bir mutluluk yaşadı.