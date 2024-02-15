Gönül Dağı dizisinin setinden aşk çıktı! Berk Atan gönlünü o isme kaptırdı

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan yeni bir aşka yelken açtı. Atan gönlünü diziye yeni sezonda dahil olan ve diziden ayrılan o isme kaptırdı.

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Gönül Dağı dizisinin setinden aşk çıktı! Berk Atan gönlünü o isme kaptırdı - Resim : 1

Cumartesi akşamları seyircisinin karşısına çıkan Gönül Dağı dizisinden set aşkı çıktı. Dizide Taner karakterini canlandıran Berk Atan gönlünü diziye yeni sezonda dahil olan ve diziden ayrılan o isme kaptırdı. 

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Gönül Dağı dizisinin setinden aşk çıktı! Berk Atan gönlünü o isme kaptırdı - Resim : 2

Berk Atan'ın diziye "Yeşim" rolüyle katılan güzel oyuncu Sude Zülal Güler'le aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

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Gönül Dağı dizisinin setinden aşk çıktı! Berk Atan gönlünü o isme kaptırdı - Resim : 3

Atan, son olarak 'Bir Sevdadır' dizisinde oynayan sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak, aşkını ilan etti.

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Gönül Dağı dizisinin setinden aşk çıktı! Berk Atan gönlünü o isme kaptırdı - Resim : 4

Sude Zülal Güler de sevgilisinden gelen çiçekleri sosyal medya hesabından paylaştı.