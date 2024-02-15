Gönül Dağı dizisinin setinden aşk çıktı! Berk Atan gönlünü o isme kaptırdı
Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan yeni bir aşka yelken açtı. Atan gönlünü diziye yeni sezonda dahil olan ve diziden ayrılan o isme kaptırdı.
1 / 4
Cumartesi akşamları seyircisinin karşısına çıkan Gönül Dağı dizisinden set aşkı çıktı. Dizide Taner karakterini canlandıran Berk Atan gönlünü diziye yeni sezonda dahil olan ve diziden ayrılan o isme kaptırdı.
2 / 4
Berk Atan'ın diziye "Yeşim" rolüyle katılan güzel oyuncu Sude Zülal Güler'le aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.
3 / 4
Atan, son olarak 'Bir Sevdadır' dizisinde oynayan sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak, aşkını ilan etti.
4 / 4
Sude Zülal Güler de sevgilisinden gelen çiçekleri sosyal medya hesabından paylaştı.