Anasayfa Magazin Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'dan sevgilisine romantik kutlama: Seni her şeyden çok seviyorum
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'dan sevgilisine romantik kutlama: Seni her şeyden çok seviyorum
Gönül Dağı dizisinde rol alan Hazal Çağlar ve bir süredir futbolcu Samet Akaydin ile beraber. Ünlü oyuncu sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
1 / 5
TRT ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı dizisinde Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar bir süredir futbolcu Samet Akaydın ile beraber.
2 / 5
Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan Samet Akaydın, 31 yaşına girdi.
3 / 5
Çağlar Hazal, sosyal medya üzerinden sevgilisi ile birlikte çıktıkları romantik yemekten bir kare paylaşarak "Seni her şeyden çok seviyorum... Nice mutlu yıllara, birlikte, el ele" notunu düştü.
4 / 5
Akaydin, Hazal Çağlar'ın 22 Ekim'deki paylaşımına adını yazarak kırmızı kalp emojisini eklemiş ve aşkını ilan etmişti.