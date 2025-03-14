Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'dan sevgilisine romantik kutlama: Seni her şeyden çok seviyorum

Gönül Dağı dizisinde rol alan Hazal Çağlar ve bir süredir futbolcu Samet Akaydin ile beraber. Ünlü oyuncu sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'dan sevgilisine romantik kutlama: Seni her şeyden çok seviyorum - Resim : 1

TRT ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı dizisinde Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar bir süredir futbolcu Samet Akaydın ile beraber. 

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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'dan sevgilisine romantik kutlama: Seni her şeyden çok seviyorum - Resim : 2

Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan Samet Akaydın, 31 yaşına girdi. 

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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'dan sevgilisine romantik kutlama: Seni her şeyden çok seviyorum - Resim : 3

Çağlar Hazal, sosyal medya üzerinden sevgilisi ile birlikte çıktıkları romantik yemekten bir kare paylaşarak "Seni her şeyden çok seviyorum... Nice mutlu yıllara, birlikte, el ele" notunu düştü.

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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'dan sevgilisine romantik kutlama: Seni her şeyden çok seviyorum - Resim : 4

Akaydin, Hazal Çağlar'ın 22 Ekim'deki paylaşımına adını yazarak kırmızı kalp emojisini eklemiş ve aşkını ilan etmişti.