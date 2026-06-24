'GORA 4 GORA'nın çekimleri başladı

Netflix, Cem Yılmaz’ın 2004 yapımı 'G.O.R.A.' filminin devamı niteliğindeki yeni dizisi 'GORA 4 GORA'nın çekimlerine başlandığını setten paylaşılan bir fotoğrafla duyurdu.

"GORA 4 GORA SETTE"

Paylaşım, "Dördüncü element bulundu. 'GORA 4 GORA' sette" notuyla yayımlandı.

Senaryosu ve yönetmenliği Cem Yılmaz imzası taşıyan dizide Arif, bu defa oğlunun saygısını yeniden kazanmak ve Demon'un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yanlış anlaşılmalar, kimlik arayışları ve renkli karakterlerle bezeli yeni bir yolculuğa çıkıyor.

OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz’a; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler eşlik ediyor.