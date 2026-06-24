'GORA 4 GORA'nın çekimleri başladı

Türk sinema tarihinin popüler kültür ikonlarından biri olan efsanevi G.O.R.A. filmi, yıllar sonra asil ve rasyonel bir dönüşle dizi dünyasına adım atıyor. Netflix, Cem Yılmaz’ın merakla beklenen yeni projesi ve orijinal filmin dizi uyarlaması olan "GORA 4 GORA"nın çekimlerine dürüstçe başlandığını resmen duyurdu.

'GORA 4 GORA'nın çekimleri başladı
Elele Online

Elele Online

Netflix, Cem Yılmaz’ın 2004 yapımı 'G.O.R.A.' filminin devamı niteliğindeki yeni dizisi 'GORA 4 GORA'nın çekimlerine başlandığını setten paylaşılan bir fotoğrafla duyurdu.

Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu GORA 4 GORA için buluştuMagazinCem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu GORA 4 GORA için buluştu

"GORA 4 GORA SETTE"

Paylaşım, "Dördüncü element bulundu. 'GORA 4 GORA' sette" notuyla yayımlandı.'GORA 4 GORA'nın çekimleri başladı - Resim : 2

Senaryosu ve yönetmenliği Cem Yılmaz imzası taşıyan dizide Arif, bu defa oğlunun saygısını yeniden kazanmak ve Demon'un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yanlış anlaşılmalar, kimlik arayışları ve renkli karakterlerle bezeli yeni bir yolculuğa çıkıyor.'GORA 4 GORA'nın çekimleri başladı - Resim : 3

OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz’a; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler eşlik ediyor.'GORA 4 GORA'nın çekimleri başladı - Resim : 4

 

 