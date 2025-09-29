Görenler tanıyamadı! Minik serçe Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'in son hali

Şarkıcı Sezen Aksu'nun oğlu ve müzisyen Mithat Can Özer, uzun süredir magazin gündeminden uzak kalmıştı. Özellikle yedi yıl süren ilişkisini noktaladığı oyuncu Alina Boz'un ayrılığın hemen ardından Umut Evirgen ile evlenmesi sonrası Özer'in yaşamı merak ediliyordu.

Alina Boz ile 2022 yılı sonunda sürpriz bir kararla ayrılan Mithat Can Özer, ilişkilerinin sona ermesinin ardından inzivaya çekilmiş ve Portekiz'in Lizbon kentine yerleşmişti. Çiftin evlenmesi beklenirken Boz'un ayrılık kararı alması ve hızla yeni bir evliliğe adım atması, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Mithat Can Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının karşısına çıktı. Özer'in bu paylaşımındaki saçı sakalı birbirine karışmış hali ise görenleri şaşırttı.

Mithat Can Özer'in, Lizbon'da müzik ve sanat çalışmalarına odaklandığı ve gözlerden uzak, sade bir yaşam sürdüğü tahmin ediliyor.