Görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı! İşte Gülcan Arslan'ın yeni tarzı...

Bir Çocuk Sevdim, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Ölene Kadar, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı gibi başarılı yapımlarda rol alan oyuncu Gülcan Arslan, saçlarını sarıya boyatarak sevenlerini şaşkına çevirdi.

Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen ve bir arkadaşıyla birlikte kahve içmeye geldiğini söyleyen Arslan, “Hava güzel biraz yürüdük. Köpeğimi de gezdirdim. Kahve de içtik. Birazdan eve doğru gideriz” dedi.

Ünlü oyuncu yaklaşan yeni yıl için ise, “Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum.'' dedi.