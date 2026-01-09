Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Doğukan Güngör'den ilk paylaşım
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Ünlü oyuncu Instagram üzerinden yaptığı ilk paylaşımla dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Operasyonda gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti oyuncusu Doğukan Güngör, işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.
Aralarında oyuncu Doğukan Güngör’ün de olduğu 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Hakkında daha önce yurt dışı çıkış yasağı bulunan Doğukan Güngör, savcılık tarafından ilave tedbir olmaksızın serbest bırakılmıştı.
Kızılcık Şerbeti dizisinin yıldızı Doğukan Güngör, soruşturma kapsamında serbest bırakıldıktan sonra Instagram'ın hikaye bölümünden ilk paylaşımını yaptı.
MANZARA PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu, kadrajından bir manzara karesini yayımladı. 29 yaşındaki Güngör'ün soruşturmayla ilgili herhangi bir şey yazmaması ise dikkat çekti.