Gözde Kansu, Yalı Çapkını setindeki keyifli anları takipçileriyle paylaştı
Cuma günleri yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in annesi Gülgün'ü canlandıran Gözde Kansu, setten keyifli anları takipçileriyle paylaştı.
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Star TV'nin ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
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Dizide Ferit Korhan'ın annesi ve Orhan'ın eski eşi Gülgün'e hayat veren Gözde Kansu, sette rol arkadaşlarıyla keyifli anlarını sosyal medya hesabından video şeklinde paylaştı.
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Ünlü oyuncu, paylaşımına "Evim güzel evim" notunu düştü. Kansu'nun Yalı Çapkını setinden yayınladığı görüntülere binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Ünlü oyuncunun paylaşımına "Hepiniz çok güzel tatlısınız", "Afra bu ekibin resmen neşesi", "Hep isteriz kamera arkasını", "Afranın çok güzel bir enerjisi var" gibi yorumlar geldi.