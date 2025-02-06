Gözde Kansu, Yalı Çapkını setindeki keyifli anları takipçileriyle paylaştı

Cuma günleri yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in annesi Gülgün'ü canlandıran Gözde Kansu, setten keyifli anları takipçileriyle paylaştı.

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Gözde Kansu, Yalı Çapkını setindeki keyifli anları takipçileriyle paylaştı - Resim : 1

Star TV'nin ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

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Gözde Kansu, Yalı Çapkını setindeki keyifli anları takipçileriyle paylaştı - Resim : 2

Dizide Ferit Korhan'ın annesi ve Orhan'ın eski eşi Gülgün'e hayat veren Gözde Kansu, sette rol arkadaşlarıyla keyifli anlarını sosyal medya hesabından video şeklinde paylaştı. 

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Gözde Kansu, Yalı Çapkını setindeki keyifli anları takipçileriyle paylaştı - Resim : 3

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Evim güzel evim" notunu düştü. Kansu'nun Yalı Çapkını setinden yayınladığı görüntülere binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Gözde Kansu, Yalı Çapkını setindeki keyifli anları takipçileriyle paylaştı - Resim : 4

Ünlü oyuncunun paylaşımına "Hepiniz çok güzel tatlısınız", "Afra bu ekibin resmen neşesi", "Hep isteriz kamera arkasını",  "Afranın çok güzel bir enerjisi var" gibi yorumlar geldi. 