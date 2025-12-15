Gözleri Karadeniz dizisi final mi yapıyor?

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı "Gözleri KaraDeniz" dizisi 2 Eylül 2025 tarihinde izleyiciyle buluşmaya başlamıştı. Maçari ailesinin içindeki iç savaşı konu alan Atv ekranlarının Salı akşamları izleyiciyle buluşan dizisi "Gözleri KaraDeniz", 16. bölümü öncesinde zorlu bir süreçle karşı karşıya.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin akıbetiyle ilgili alınan son karara göre, önümüzdeki Salı yayınlanacak bölümün ardından projenin sona erme ihtimali gündeme geldi. Ancak bu final kararı henüz yüzde yüz kesinleşmiş durumda değil; dizinin devam edip etmeyeceği, tamamen gelecek Salı akşamı ekrana gelecek olan bölümün dakikalık tahmini reyting performansına bağlı tutuluyor.

Eğer izlenme oranlarında yapımcıların ve kanalın beklentisini karşılayacak düzeyde ciddi bir artış yaşanmazsa, planlanan final uygulamaya konulacak. Bu durum için yönetmen Altan Dönmez, dizinin hikayesini sonlandıracak olan final sahnesini şimdiden çekmiş bulunuyor.

Eğer reytingler yetersiz kalırsa, çekilen bu sahne 16. bölümün sonuna eklenerek, Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ı bir araya getiren "Gözleri KaraDeniz" macerası resmen sona erecek. Hatırlanacağı üzere, dizi 6. bölüm itibarıyla çekimlerini başladığı yer olan Rize'ye taşımıştı. Şimdi ise tüm ekip, Rize'de başlayan hikayenin 16. bölümde mi sonlanacağını merakla bekliyor.

Gözleri Karadeniz son bölümde neler oldu?

Azil ve Güneş, yara almış ilişkilerini onarmaya çalışırken aralarındaki kırgınlıkların gölgesi her fırsatta geri döner; bu sırada Azil'i öldürmek için kurulan pusunun, kimliği belirsiz biri tarafından bozulması yeni bir tehdidin varlığını hissettirir.

Mehmet ile Peri arasındaki hesaplaşma aile içinde fırtınalar koparırken, Peri'nin Maçari konağına yaptığı sert çıkış tüm dengeleri altüst eder.

Nermin ve Havva arasındaki rekabet, Güneş'in miras meselesiyle birleşerek konakta gerilimi iyice artırır.

Dursun ve Fatoş'un ilişkisi ciddileşirken Cemal'in kız isteme heyecanı komik ve duygusal anlara sahne olur.

Sancar'ın karanlık tarafa geçişi ise hem Mehmet'i hem de Maçarileri bekleyen büyük fırtınanın habercisidir.