Beyoncé, Forbes'un beşinci milyarder müzisyeni olarak ilan edildi

2024’te country müziğe geçiş yaparak Cowboy Carter albümünü çıkaran Beyoncé, 2025’teki Cowboy Carter Tour ile tarihinin en yüksek gelirli dünya turnesini gerçekleştirdi.

32 gösterilik turne, 350’den fazla ekip üyesi, 100 kamyon ekipman ve sekiz 747 kargo uçağıyla sahnelendi. Uçan arabalar, mekanik boğa ve sahneye çıkan ailesiyle unutulmaz bir görsel şova imza atan turne, yaklaşık 450 milyon dolar gelir sağladı.

MÜZİK DÜNYASINDA MİLYARDER OLAN BEŞİNCİ KİŞİ: BEYONCE

2010’dan bu yana Parkwood Entertainment üzerinden kariyerini kendi kontrolünde tutan Beyoncé, müzik kataloğu ve sponsorluk anlaşmalarıyla büyük gelir elde ediyor. 2025’te vergiler öncesi kazancı 148 milyon dolar olarak tahmin edilen sanatçı, böylece müzik dünyasında milyarder olan yalnızca beşinci kişi oldu. Beyoncé ve tabii ki eşi Jay-Z'nin yanı sıra; Taylor Swift, Bruce Springsteen ve Rihanna da milyarder müzisyenler arasında yer alıyor.