Gül Onat bu kez hastane odasından hastalık sürecini anlattı: "Çok ağır ameliyatlar geçirdim, cehennemi yaşadım"

Yaşadığı onca zorluğa rağmen pozitif düşünemediğini ancak hastalığıyla dalga geçtiğini belirten 73 yaşındaki usta oyuncu, bağırsaklarına "pembiş", pankreasına ise "panki" adını taktığını anlattı. Hatta doktorunun "Panki köpeğiniz mi?" diye sorduğunu söyledi. Onat, son ameliyatında rahim ve yumurtalıklarının da alınacağını öğrenince "Ben artık yavrulayamayacak mıyım?" diye espri yaptığını da paylaştı.