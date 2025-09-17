Gül Onat bu kez hastane odasından hastalık sürecini anlattı: "Çok ağır ameliyatlar geçirdim, cehennemi yaşadım"
Usta oyuncu Gül Onat, iki yıldır mücadele ettiği pankreas kanseriyle ilgili yaşadığı zorlu süreci ve hayata karşı duruşunu sosyal medya hesabından paylaştı. Hastalığının ciddiyetini vurgulamak için "Cehennemi yaşadım" diyerek yaşadıklarını özetleyen Onat, tüm bu sıkıntılara rağmen mizahı elden bırakmadığını gösterdi.
Sihirli Annem" dizisindeki Perihan Teyze karakteriyle hafızalarda yer eden usta oyuncu Gül Onat, iki yıldır mücadele ettiği pankreas kanseriyle ilgili yaşadığı zorlu süreci ve hayata karşı duruşunu sosyal medyada açık yüreklilikle paylaştı.
Hastalığının 2023 yılında başladığını belirten ve çok ağır ameliyatlar geçirdiğini anlatan Onat, "En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim, kabullendim. Cehennemi yaşadım, zehirterapi, radyoterapi bir yıl rahat geçti. Sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlarla bu günlere geldim şükür" sözleriyle yaşadıklarının ciddiyetini gözler önüne serdi.
Yaşadığı onca zorluğa rağmen pozitif düşünemediğini ancak hastalığıyla dalga geçtiğini belirten 73 yaşındaki usta oyuncu, bağırsaklarına "pembiş", pankreasına ise "panki" adını taktığını anlattı. Hatta doktorunun "Panki köpeğiniz mi?" diye sorduğunu söyledi. Onat, son ameliyatında rahim ve yumurtalıklarının da alınacağını öğrenince "Ben artık yavrulayamayacak mıyım?" diye espri yaptığını da paylaştı.