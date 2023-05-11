Gülben Ergen: 20 sene mutsuz bir evlilik sürdüren bir annenin kızıyım

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında şarkıcı Gülben Ergen'i konuk etti. Düvenci, Ergen’e çocukluğu hakkında sorular yöneltti. Ergen “Çocukken sadece başarılı olmak üzerine kurgulanmıştım. Çünkü mutsuz bir evlilikten sadece ayaklarının üzerinde duramadığı için boşanamayan ve 20 sene mutsuz bir evlilik sürdüren bir annenin kızıyım. Ergenlik döneminde bunun sebebini çalışamadığım veya ayaklarım üzerinde duramadığım için olduğunu düşünüyordum” dedi.

"ÇOK AĞLADIM, TERAPİ DE GÖRDÜM"

Düvenci “Ailenin bu süreci nasıl son buldu?” diye sordu. Ergen, “Mahkeme beni anneme verdi. Abim babamla kalırken, babam ikinci bir evlilik yaptı ve abimle biz hep birbirimizi koruma modunda yaşadık. Çok ağladım, terapi de gördüm” dedi.

"EN ÇOK SEYFİ DURSUNOĞLU’NDAN ÖĞRENDİM"

Sohbetin devamında Ergen “Birlikte çalıştığım starlardan çok şey öğrendim. En çok da Seyfi Dursunoğlu’ndan öğrendim. 'Dadı' dizisindeki beden dilim ve Kenan Işık, Haldun Dormen gibi isimlerle ezbere oynayabilmemi sağladı Seyfi Bey" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Düvenci’nin defterine Ergen “Değerli Ceyda, iyi ki varsın. İyi ki içimdeki gerçek beni ortaya çıkarttın. Hep ol” yazdı.