Gülben Ergen: Ağabeyimi en yakın arkadaşı vurdu, bizim bir cinayetimiz var

Şarkıcı Gülben Ergen konuk olduğu YouTube programında ağabeyinin, en yakın arkadaşı tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

'TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİM AÇIKLAMASI' DOĞRU DEĞİL

Gülben Ergen,daha önce yaptığı "Ağabeyimi genç yaşta trafik kazasında kaybettim" açıklamasının doğru olmadığını söyleyerek, kendisinin 18, ağabeyinin 21 yaşındayken en yakın arkadaşı tarafından yanlışlıkla öldürüldüğünü açıkladı.

'BİZİM Bİ CİNAYETİMİZ VAR YANİ'

Gülben Ergen ağabeyinin nasıl öldüğünü şu sözlerle anlattı:

Yıllarca 'trafik kazasında kaybettim' diye geçiştirdim. Ağabeyimi en yakın arkadaşı yanlışlıkla vurdu. Bizim bir cinayetimiz var yani. Alkol almış, nara atıyormuş, 'Rıfat' diye seslenmiş, o da 'İşim var' demiş. 'Hadi beş dakika baksana' demiş, bir tane sıkmış. Ağabeyim devrilmiş, çocuk gidip babama 'Mazhar Amca, ben Rıfat'ı vurdum' demiş. Beraber yerden kaldırmışlar, beraber götürürlerken abim ölmüş. Çocuğun cahilliği ya da içki bütün kötülüklerin anasıdır. Bir tane kurşun aort damarına denk gelmiş. Üç santim aşağısı ile üç santim yukarısı öldürmüyormuş da, oraya denk gelmiş. Annemle bunu haber almamız, evden çıkmamız, gitmemiz... İnanılır gibi değil, çok acı. Üç sene sonra babam da vefat etti. Çok acayip yükler.