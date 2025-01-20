Gülben Ergen: Sen bana annelik tacını takanımsın...
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, 18 yaşına basan oğlu Atlas için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
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52 yaşındaki şarkıcı, oğlu Atlas'ın 18. yaş günü için Instagram hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.
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Instagram hesabından oğlu Atlas'ın peş peşe fotoğraflarını paylaşan Ergen şu ifadeleri kullandı:
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'SEN BANA ANNELİK TACINI TAKANIMSIN'
"Atlas’ım 18 yaşında. Sen doğdun, ben doğdum oğlum. Sen doğdun ben özümü buldum... Sen bana annelik tacını takanımsın... Değerlim, gururum iyi ki doğdun oğlum."
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İşte ünlü ismin sosyal medya paylaşımındaki diğer fotoğraflar...