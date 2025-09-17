Gülben Ergen zayıflama sırrını açıkladı
Son dönemde fit görünümüyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, formda kalmasının sırrını paylaştı. Kilo verme sürecinin en zorlu kısmının kış ayları olduğunu belirten Ergen, bu dönemde ekstra çaba gösterdiğini ve bu mücadelenin kendisini çok zorladığını söyledi.
Gülben Ergen, yeni haliyle dikkatleri çekiyor. 53 yaşında ve 3 çocuk annesi olmasına rağmen fitliğini koruyan Gülben Ergen, son dönemde verdiği kilolarla da gündemde.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gülben Ergen, fitliğinin sırrını da açıkladı.
"YAZIN ÇOK KOLAY KİLO VERİYORUM"
Yazın daha kolay kilo verdiğini belirten ünlü sanatçı, "Kilo veriyorum, iskelede size rastlama ümidiyle. Kışın çok zor kilo veriyorum. Benim beslenme biçimim ve yazın sebze ve meyveleri bana çok uyuyor. Bu yüzden yazın çok kolay kilo veriyorum. Montları giymeye başladığım andan itibaren kilo vermem zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.