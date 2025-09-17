Gülben Ergen zayıflama sırrını açıkladı

Gülben Ergen, yeni haliyle dikkatleri çekiyor. 53 yaşında ve 3 çocuk annesi olmasına rağmen fitliğini koruyan Gülben Ergen, son dönemde verdiği kilolarla da gündemde.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gülben Ergen, fitliğinin sırrını da açıkladı.

"YAZIN ÇOK KOLAY KİLO VERİYORUM"

Yazın daha kolay kilo verdiğini belirten ünlü sanatçı, "Kilo veriyorum, iskelede size rastlama ümidiyle. Kışın çok zor kilo veriyorum. Benim beslenme biçimim ve yazın sebze ve meyveleri bana çok uyuyor. Bu yüzden yazın çok kolay kilo veriyorum. Montları giymeye başladığım andan itibaren kilo vermem zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.