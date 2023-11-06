Gülben Ergen'den elbise yorumu: Göğsümde çok yılan taşıdım!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Gülşah Saraçoğlu imzalı, derin yırtmaçlı ve yılan figürlü elbisesiyle sahneye çıkan sanatçı, elbisesi için esprili bir yorumda bulundu.

'BU ELBİSENİN ADI GÖĞSÜMDE ÇOK YILAN TAŞIDIM'

Ünlü ismin elbisesi dinleyici tarafından çok beğenilince, "Bu elbisenin adı ‘göğsümde çok yılan taşıdım. Gülşah, yılanlardan ilham aldı bu tasarımda" sözleriyle espri yaptı.