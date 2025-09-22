Gülben Ergen'den Metin Arolat paylaşımı: Derin bir sızı
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bir yıl önce 21 Eylül 2024'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yakın dostu ve meslektaşı Metin Arolat'ı unutmadı. Ergen, vefatının yıl dönümünde Instagram hesabından duygusal bir paylaşımla merhum arkadaşını andı.
Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 20 Eylül akşamı sahnede fenalaşarak kalp krizi geçirmiş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
"HEP DERİN BİR SIZI OLARAK KALACAK"
Gülben Ergen, yakın dostunu vefatının yıl dönümünde unutmadı. Şarkıcı, kaleme aldığı satırlarda şu ifadeleri kullandı:
Metin’in ani, hiç beklenmedik ve alışamadığım gidişi içimde hep derin bir sızı olarak kalacak…
Gülben Ergen’in paylaşımı kısa sürede büyük beğeni toplarken, pek çok ünlü isim de yorumlarıyla duygularını dile getirdi.