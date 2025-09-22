Gülben Ergen'den Metin Arolat paylaşımı: Derin bir sızı

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 20 Eylül akşamı sahnede fenalaşarak kalp krizi geçirmiş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

"HEP DERİN BİR SIZI OLARAK KALACAK"

Gülben Ergen, yakın dostunu vefatının yıl dönümünde unutmadı. Şarkıcı, kaleme aldığı satırlarda şu ifadeleri kullandı:

Metin’in ani, hiç beklenmedik ve alışamadığım gidişi içimde hep derin bir sızı olarak kalacak…

Gülben Ergen’in paylaşımı kısa sürede büyük beğeni toplarken, pek çok ünlü isim de yorumlarıyla duygularını dile getirdi.