Gülben Ergen'e oğullarından büyük sürpriz: Odasında 53 gülle karşılaştı...
25 Ağustos'ta 52 yaşına basan Gülben Ergen'e oğullarından yakın arkadaşlarından duygulandıran bir doğum günü sürprizi geldi. Ünlü şarkıcı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Gülben Ergen'in oğulları Atlas, Güney ve Ares ile yakın dostları 25 Ağustos'ta 52 yaşına basan ünlü şarkıcı için sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı.
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Bodrum'da sevenleriyle buluşan Ergen, eve döndüğünde büyük bir sürprizle karşılaştı.
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Ergen'in Mustafa Erdoğan ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Atlas, Güney ve Ares ile yakın dostları Nihat Odabaşı ve Gülşah Saraçoğlu; ünlü isme doğum günü için sürpriz yaptı.
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Ünlü şarkıcının çocukları ve yakın dostları, odasını süsleyip ve özel bir pasta yaptırırken; Ergen de bu anlarda çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.