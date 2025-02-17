Gülçin Ergül'ü duygulandıran 14 Şubat sorusu
Şarkıcı Gülçin Ergül'e katıldığı bir etkinlikte 14 Şubat sorusu sorulunca duygusal anlar yaşadı.
Hepsi grubu ile adını duyuran daha sonra gruptan ayrılarak müzik kariyerine bireysel devam eden Gülçin Ergül, şarkılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Şarkıcı önceki gün katıldığı bir etkinlikte görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Gülçin Ergül, kendisine yöneltilen 14 Şubat sorusunda duygusal anlar yaşadı.
Etkinlikte 'Magazin Burada' mikrofonuna konuşan şarkıcı, ''14 Şubat Sevgililer Günü. Çok hatıralarınızı canlandırmak istemem ama o günleri hatırladınız mı nişanlınızı'' sorusuna yanıt verirken duygusal anlar yaşadı.
'BAZI ŞEYLER GEÇİMİYOR'
Şarkıcının konuşurken boğazının düğümlendiği ve zorlandığı görüldü. Ergül, ''Tabii ki ama artık hani bazı şeyler geçmiyor ama biz daha dayanıklı oluyoruz bazı şeylere. Güçleniyoruz gün geçtikçe. Yapacak bir şey yok bazı şeylere'' yanıtını verdi.
BİRLİKTE TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞLERDİ
Şarkıcı Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı 14 Aralık 2021'de Balıkesir'de trafik kazası geçirmişti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilden Gülçin Ergül yaralı olarak çıktı; Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetmişti. Sevgilisini kaybeden şarkıcı, psikolojik destek almaya başlamıştı.