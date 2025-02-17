Gülçin Ergül'ü duygulandıran 14 Şubat sorusu

'BAZI ŞEYLER GEÇİMİYOR'

Şarkıcının konuşurken boğazının düğümlendiği ve zorlandığı görüldü. Ergül, ''Tabii ki ama artık hani bazı şeyler geçmiyor ama biz daha dayanıklı oluyoruz bazı şeylere. Güçleniyoruz gün geçtikçe. Yapacak bir şey yok bazı şeylere'' yanıtını verdi.

BİRLİKTE TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞLERDİ

Şarkıcı Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı 14 Aralık 2021'de Balıkesir'de trafik kazası geçirmişti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilden Gülçin Ergül yaralı olarak çıktı; Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetmişti. Sevgilisini kaybeden şarkıcı, psikolojik destek almaya başlamıştı.