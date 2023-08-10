Gülenay Kalkan vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü kutladı: Hayata çok yakışıyordun

"Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı "Testere Necmi" karakteriyle tanınan Tarık Ünlüoğlu, akciğer kanseri nedeniyle Ekim 2019'da hayatını kaybetmişti. Gülenay Kalkan da kendisi gibi oyuncu eşini doğum gününde unutmadı.

"İyi ki doğdun Tarık Ünlüoğlu"

Tarık Ünlüoğlu'nun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Kalkan, "Hayata çok yakışıyordun. İyi ki doğdun Tarık Ünlüoğlu" notunu düştü.