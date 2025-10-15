'Güller ve Günahlar' oyucuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel Cannes'da

Kanal D'nin yeni yapımı “Güller ve Günahlar” Cannes’a gitti. 'Güller ve Günahlar' oyucuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel objektiflere poz verdi.

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı “Güller ve Günahlar”, uluslararası arenada büyük ilgi topladı. Dizi, MIPCOM 2025’in en çok konuşulan projeleri arasında yer alıyor.

İkili beraber poz verdi ve diziyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik konusuyla dikkat çeken dizide bir iş insanının eşinin ihanetinin ardından yaşadıkları etkileyici bir hikâyeyle ekrana taşınıyor.

 'Güller ve Günahlar' oyucuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel Cannes'da - Resim : 1

