'Güller ve Günahlar' oyucuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel Cannes'da

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı “Güller ve Günahlar”, uluslararası arenada büyük ilgi topladı. Dizi, MIPCOM 2025’in en çok konuşulan projeleri arasında yer alıyor.

İkili beraber poz verdi ve diziyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik konusuyla dikkat çeken dizide bir iş insanının eşinin ihanetinin ardından yaşadıkları etkileyici bir hikâyeyle ekrana taşınıyor.