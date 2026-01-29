Güller Ve Günahlar’ın yıldızı Cemre Baysel ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: "Çok güzel gidiyor, her şey yolunda"

Kanal D ekranlarının iddialı yapımı Güller ve Günahlar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan Cemre Baysel, bir süredir gizemini koruyan özel hayatıyla ilgili sessizliğini sonunda bozdu. Başarılı oyuncu, ünlü yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yaşadığı aşkı ilk kez kameralar önünde doğrularken, ilişkisinin ne kadar huzurlu ve romantik bir zeminde ilerlediğini de gözler önüne serdi.

Londra tatilinden yaptıkları eş zamanlı paylaşımlarla hayranlarını heyecanlandıran ve ardından gelen ortak fotoğraf ile aşklarını resmen ilan eden çiftten ilk sözlü açıklama Baysel’den geldi. Basın mensuplarının sorularını her zamanki enerjisi ve samimiyetiyle yanıtlayan güzel oyuncu, sevgilisi Cem Bölükbaşı’nın kendisine gönderdiği çiçeklerden duyduğu mutluluğu gizlemedi.

“Her şey çok yolunda. Çiçekleri de gönderdi, çok mutlu etti beni” diyerek ilişkisindeki romantik rüzgarları doğrulayan Baysel, bu sözleriyle hayranlarından tam not aldı.

Açıklamalarını topluma yönelik yapıcı ve pozitif bir mesajla sürdüren Cemre Baysel, sevgiyi göstermenin önemine dikkat çekerek şu anlamlı ifadeleri kullandı:

“Örnek olalım. Herkes sevdiğine sevdiğini söylesin ve göstersin. Ne kadar güzel şeyler bunlar.”

Bu sözleriyle aşkın saklanacak değil, aksine gururla paylaşılacak ve çevreye pozitif enerji yayacak bir duygu olduğunu vurgulayan Baysel, magazin dünyasında "örnek çift" olma yolunda ilk büyük adımını atmış oldu. Bir yanda pistlerin başarılı pilotu Cem Bölükbaşı, diğer yanda ekranların parlayan yıldızı Cemre Baysel; bu birleşim 2026 yılının en çok konuşulan ve en çok yakıştırılan aşk hikâyelerinden biri haline gelmeyi başardı.