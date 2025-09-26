Güllü'nün vefatı sonrası ünlülerden yas paylaşımları
Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Güllü’den gelen vefat haberi, sevenlerini ve sanat dünyasını derinden üzdü. Sanatçının zamansız kaybı sonrası, ünlü isimler sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlar yaparak üzüntülerini dile getirdi.
Ünlü arabesk sanatçısı Güllü, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Acı haberi, sanatçının oğlu sosyal medya hesabından duyurdu.
Güllü'nün oğlu, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." ifadelerini kullanıp "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.
Güllü'nün ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler, Güllü için sosyal medyadan taziye mesajları yayınlandı.