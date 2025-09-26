Güllü hayatını kaybetti Hayatını Serenay Sarıkaya'nın oynamasını istemişti
Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü, evinde balkondan düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti. Güllü'nün vefat haberi sonrası, aylar önce verdiği röportaj gündem oldu. Şarkıcı, röportajında, hayatı film olursa kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediğini söylemişti.
1 / 5
Yalova Çınarcık’ta yaşayan Güllü, gece saat 03.00 sularında kızı ve bir arkadaşıyla 6'ncı kattaki evinin balkonunda otururken fenalaşıp aşağı düştü.
2 / 5
Ünlü şarkıcının yaşamını yitirdiği öğrenildi. Acı haberi şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duyurdu.
3 / 5
Sanatçının vefat haberinin ardından aylar önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu.
4 / 5
"SERENAY SARIKAYA BAŞROLDE OYNASIN"
Ünlü şarkıcı, “Hayatım film olsa, Serenay Sarıkaya’nın başrolde olmasını çok isterdim. Duruşu ve asaleti bambaşka. Gizliden Instagram’dan yazışırız bile” demişti.