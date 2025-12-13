Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

YURT DIŞINA KAÇMAK ÜZEREYKEN GÖZALTINA ALINDI

Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan ve olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile iki kişi iddiaya göre, valizlerini hazırlayıp yurt dışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul’da gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde ayrıca Sultan Nur Ulu’nun babası da Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

TUĞYAN ÜLKEM TUTUKLANDI

Kasten öldürme suçu şüphesiyle gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanma, arkadaşı Sultan Nur Uluysa adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken diğer üç şüpheli ise serbest bırakıldı.

SULTAN NUR'A EV HAPSİ VERİLDİ

Mahkeme Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i tasarlanarak kasten öldürme suçundan tutukladı. Sultan Nur Ulu ise ev hapsi verildi.

ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Öte yandan Sultan Nur Ulu, verdiği ifadede Tuğyan Gülter'in annesini öldürdüğünü itiraf etti. Ulu'nun ifadesinde, "Güllü abla yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinden az yukarı kısmına sarılarak itti" dedi.