Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi: "Güllü'nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik"

Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları dosyadan çekilme kararı aldı.

İHA'nın haberine göre Gülter'in henüz suçlu olup olmadığının bilinmediğini belirten avukatlar, "En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü'nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik" dedi.

Öte yandan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu adliyeye sevk edildi.