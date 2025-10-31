Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den yeni paylaşım

26 Eylül'de Çınarcık'taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Güllü'nün sahne aldığı eğlence mekânının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne giderek, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter suç duyurusunda bulunmuştu.

"ANNEMİ ÖLDÜRMEDİM"

Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü ileri sürerek, annesinin ölmesini istediği mesajları da savcılığa verdi. Tuğyan Ülkem Gülter'in, savcılığa verdiği ifadede ise "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle tartıştığım zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dedi.

ANNESİYLE POZLARINI PAYLAŞTI

İki kardeş, haklarındaki çıkan bu haberler sonrasında, annelerinin vefatından sonra ilk kez anneleriyle yer alan fotoğrafları sosyal medyada paylaşması dikkat çekti.