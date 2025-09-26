Güllü’nün ölümüyle ilgili açıklama: Kızıyla balkonda eğlenirken düştü

Ünlü şarkıcı Güllü için "O benim çocuklarımdan biriydi, en vefalı olanıydı" diyen ünlü yapımcı Şahin Özer, iki gün önce telefonla konuştuklarını ve yeni albüm planları yaptıklarını, bu ölümün kesinlikte intihar değil, bir kaza olduğunu söyledi.