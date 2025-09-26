Güllü’nün ölümüyle ilgili açıklama: Kızıyla balkonda eğlenirken düştü
Arabesk müziğinin sevilen sesi Güllü, hayatını kaybetti. Oğlu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Yalova Çınarcık’taki evinin balkonundan düştüğü öğrenilen ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, yapımcısı Şahin Özer, ölümüyle ilgili detayı paylaştı.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, 51 yaşında hayatını kaybetti.
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz, yaptığı açıklamada “Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Annemi bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik” ifadelerini kullandı.
Güllü ile olay gününden iki gün önce görüşen yapımcısı Şahin Özer, Kanal D’de yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında canlı yayına bağlanarak önemli açıklamalar yaptı.
Ünlü şarkıcı Güllü için "O benim çocuklarımdan biriydi, en vefalı olanıydı" diyen ünlü yapımcı Şahin Özer, iki gün önce telefonla konuştuklarını ve yeni albüm planları yaptıklarını, bu ölümün kesinlikte intihar değil, bir kaza olduğunu söyledi.