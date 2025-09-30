Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlunun ifadesi ortaya çıktı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin penceresinden kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada aşağı düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmanın detayları ortaya çıktı...
28 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 6. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.
"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Soruşturma çerçevesinde sanatçının otopsisinde darp izleri bulunmazken, olay anında alkol veya uyuşturucunun etkisi altında olup olmadığının belirlenmesi için kan örnekleri alındı ve adli tıp kurumuna gönderildi.
YAPAY ZEKALI GÜVENLİK KAMERASI
Soruşturma çerçevesinde Güllü'nün evindeki yapay zeka özellikli güvenlik kamerası görüntüleri Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı'na incelenmek üzere gönderildi. Ses ve hareket olduğunda kayıt yaptığı öğrenilen yapay zekalı kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu nedenle de ev içi görüntülerdeki müziğin sesinin kesilmesinin bu cihaz tarafından yapıldığı üzerine duruluyor.
BİR HAFTA ÖNCE AYNI YERE DÜŞTÜ
Öte yandan soruşturmada ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Güllü'nün bir hafta önce evinin aynı yerinde yine kayarak yere düştüğü ve bu nedenle de hastaneye tedavi için başvurduğu öğrenildi. Güllü, burada polise verdiği ifadede yerlerin kaygan olmasından dolayı yere düştüğünü söyledi. Soruşturmada ayrıca evde Güllü, kızı ve arkadaşı dışında farklı bir kişinin olduğu yönünde bir bulguya rastlanamadı. Herhangi bir darp olayına da rastlanmadığı öğrenildi.