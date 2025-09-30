Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlunun ifadesi ortaya çıktı

BİR HAFTA ÖNCE AYNI YERE DÜŞTÜ

Öte yandan soruşturmada ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Güllü'nün bir hafta önce evinin aynı yerinde yine kayarak yere düştüğü ve bu nedenle de hastaneye tedavi için başvurduğu öğrenildi. Güllü, burada polise verdiği ifadede yerlerin kaygan olmasından dolayı yere düştüğünü söyledi. Soruşturmada ayrıca evde Güllü, kızı ve arkadaşı dışında farklı bir kişinin olduğu yönünde bir bulguya rastlanamadı. Herhangi bir darp olayına da rastlanmadığı öğrenildi.