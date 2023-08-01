Gülşen memleketi Ordu'ya gitti, fındık topladığı anları paylaştı

İddialı sahne tarzıyla adından söz ettiren şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, yaz sezonunda yoğun konser programına kısa bir ara verip, soluğu memleketi Ordu'da aldı.

Fındık ağacının altında poz verdi

47 yaşındaki popçu, bu kez fındık bahçesinde çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Gülşen'in pozu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü şarkıcının kıyafeti böyle bir aktivite için bazı takipçileri tarafından yine cesur bulunurken, şarkıcının sahne tarzını gündelik hayatında da sürdürdüğü dikkatlerden kaçmadı.