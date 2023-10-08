Gülşen sosyal medya hesabından herkesi sildi

Bir süre önce Seda Sayan'ın başlattığı sosyal medya akımına Gülşen de dahil oldu. Instagram hesabından eşi ve oğlu dışında herkesi silen Sayan, bu değişikliği sosyal medya ekibinin yaptığını söylemişti. NTV'nin haberine göre Gülşen de aynı sosyal medya ekibiyle çalışmaya başladı. Ünlü şarkıcı, eşi dahil herkesi takip listesinden çıkarttı. Ünlü sanatçı şu an itibarıyla Instagram'dan kimseyi takip etmiyor.