Gülşen Yunanistan tatilinden bikinili pozlarını paylaştı
Şarkıcı Gülşen, arkadaşlarıyla çıktığı Yunanistan tatilinden pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Elele Online
Geçtiğimiz günlerde memleketi Ordu'da fındık toplayan Gülşen, bu kez arkadaşlarıyla Yunanistan tatiline çıktı.
Güneşin ve denizin tadını çıkaran şarkıcı, tatilinden sahil ve şezlong pozlarını takipçileriyle paylaştı.
"4 GÜNLÜK BİR ŞEY"
Tatil sezonunu kapatmayan 50 yaşındaki Gülşen, fit görünümüyle dikkat çekti. Şarkıcı, paylaşımlarına "4 günlük bir şey" notunu düştü.
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Gülşen, Ozan Çolakoğlu ile 2016'da Barcelona'da evlenmiş, çiftin oğlu Azur Benan ise 2017'de dünyaya gelmişti.