Gülşen Yunanistan tatilinden bikinili pozlarını paylaştı

Şarkıcı Gülşen, arkadaşlarıyla çıktığı Yunanistan tatilinden pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Gülşen Yunanistan tatilinden bikinili pozlarını paylaştı
Elele Online

Elele Online

Geçtiğimiz günlerde memleketi Ordu'da fındık toplayan Gülşen, bu kez arkadaşlarıyla Yunanistan tatiline çıktı.

Güneşin ve denizin tadını çıkaran şarkıcı, tatilinden sahil ve şezlong pozlarını takipçileriyle paylaştı.Gülşen Yunanistan tatilinden bikinili pozlarını paylaştı - Resim : 1

"4 GÜNLÜK BİR ŞEY"

Tatil sezonunu kapatmayan 50 yaşındaki Gülşen, fit görünümüyle dikkat çekti. Şarkıcı, paylaşımlarına "4 günlük bir şey" notunu düştü.Gülşen Yunanistan tatilinden bikinili pozlarını paylaştı - Resim : 2

 
 
 
 
 
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Gülşen (@gulsen)'in paylaştığı bir gönderi

Gülşen, Ozan Çolakoğlu ile 2016'da Barcelona'da evlenmiş, çiftin oğlu Azur Benan ise 2017'de dünyaya gelmişti.

 