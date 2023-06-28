Gülseren Budayıcıoğlu apar topar ameliyata alındı

Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız gibi efsane Türk dizilerinde imzası bulunan ünlü psikiyatri doktoru ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, acil ameliyata alındığını şu sözlerle duyurmuştu:

“Sevgili Arkadaşlarım,

Geçen hafta bir sabah ani bir göğüs ağrısıyla hastaneye gittim. Yapılan anjioda kalp damarlarımdan birinin tıkanmak üzere olduğunu gördüler ve hemen bir stent taktılar. Akşama kendimi çok iyi hissediyordum. Kalp krizine dönüşmeden yakalaması iyi oldu.

Hayat bana bir şans daha verdi. Sevenlerimin ve hastalarımın dualarıyla hayatta kalabildim. Kızım, oğlum ve kardeşlerim beni hiç yalnız bırakmadılar.

Hayatın kıymetini zaten hep bilirdim ama umarım bu ikinci şansı daha iyi kullanabilirim. Hastaneden çıkınca kızımın hediye ettiği bir örnek pijamalarımızla balkona oturup neler konuştuk neler…

Hepinize sağlıklı ve güzel günler dilerim.”

Sevenleri Gülseren Budayıcıoğlu’na iyi dileklerini ilettiler. Kısa sürede bu paylaşımın altında yüzlerce geçmiş olsun mesajları yer aldı. Derken Gülseren Budayıcıoğlu’ndan yürekleri ferahlatan paylaşım geldi. Yeni paylaşımı ile ünlü doktor, dua eden sevenlerine teşekkür etti ve iyi olduğunu duyurdu.

“Sevgili Arkadaşlarım,

Dünkü paylaşımımın altına binlerce geçmiş olsun mesajı yazdınız. Güzel sözleriniz, iyi dilekleriniz, yürekten desteğiniz beni çok güçlü ve değerli hissettirdi. Zamanında müdahale edildiği için şimdi iyiyim. Hepinize çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız...

Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum.”