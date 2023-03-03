Gülseren Budayıcıoğlu, Yalı Çapkını dizisinin sevilme nedenini anlattı

Ünlü psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, esin kaynağı olduğu Yalı Çapkını ve Çöp Adam gibi dizilerin hikayesi ile ilgili merak edilenleri ntv.com.tr'ye anlattı. Buğdaycıoğlu'nun sorulara verdiği bazı yanıtlar şöyle:

- Yalı Çapkını ve Çöp Adam dizilerinin başarısının altında ne yatıyor, hikayeleriniz neden çok izleniyor? Bu dizileri diğer dizilerden ayıran özellikler neler?

Ben bütün dizilerimde hikayenin aslını gerçek hayatlardan alıyorum, gerçek karakterleri alıyorum. Birinin hayatını olduğu gibi ekrana getirmiyorum. Çünkü bunu yaparsam sır saklamak zorundayım, kişileri tanıtacak ipuçlarından kaçmak da yetmiyor. Ben hikayeyi alıyorum, başka yerlerde başka kişilerle başka ortamlarda yaşatarak kişiyi tamamen koruma altına alıyorum.

"GERÇEK KARAKTERLER EKRANA GELİYOR"

Ama sonuç olarak, bütün dizilerde gerçek karakterler ekrana geliyor. Kimine diyorsunuz ki aynı babam, aynı benim kocam… Veya tıpkı benim çocukluğum, ben de bunun gibi yaşamıştım çocukken diyorsunuz. Yani insanlar çok daha fazla empati yapıyor ve kendilerini bu dizinin bir yerinde inanın, buluyorlar. Diziye en olumsuz eleştiri yapanlar bile, o dizinin bir yerinde kendini bulmuş ama bulduğu yerde de hem kendine hem yaşadıklarına sinir olmuş; o öfkeyi bize yönlendirebiliyor. Hay hay helal olsun; onlar rahatlasın bize öyle söylesinler.

"YALI ÇAPKINI'NDA ÇOK GENÇ İKİ İNSANIN HİKAYESİNİ ANLATIYORUZ"

Seyirciler, Yalı Çapkını dizisindeki karakterleri sevdiler. Kötü karakterimizi de iyileri de sevdiler. Biz orada çok genç iki insanın hikayesini anlattık. Daha erişkin bile olmamış çocuklar, fakat iki tarafın da ailesi evlen diyor. Bizim memleketimizde bu çok yaşanıyor, biz 'Yok canım olur mu öyle şey?' desek de, bizim asıl gerçeklerimiz bunlar. Şehirlerde biz bunları görmüyor olabiliriz ama, bu gerçekleri gösteriyorum. İnşallah Allah sağlık verirse göstermeye de devam edeceğim.