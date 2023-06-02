Gülseren Budayıcıoğlu'ndan 'Camdaki Kız' ekibiyle veda paylaşımı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Camdaki Kız dizisi 2 hafta sonra ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu çekimleri tamamlanan “Camdaki Kız” dizisinin ekibiyle veda yemeğinde buluşmuştu.

"Çok özel bir yolculuğun sonuna yaklaşıyoruz"

Budayıcıoğlu, oyuncularla gecede çekilen fotoğraflarını yayınladı ve bir veda mesajı yayınladı.

Budayıcıoğlu mesajında “Hepimiz için çok özel bir yolculuğun sonuna yaklaşıyoruz… Camdaki Kız romanımdan ekranlara taşınan ve ilk yayınlandığı bölümden itibaren tüm Türkiye’nin severek takip ettiği dizimiz üç bölüm sonra final yapıyor. 22 Mayıs pazartesi akşamı veda gecemizde tüm ekip bir aradaydık. Ekipte iki duygu hakimdi. Hem üç sezondur bir diziyi başarıyla götürmenin mutluluğu ve hem de ayrılığın hüznü…” cümlelerine yer verdi.