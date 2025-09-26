Günler sonra fark etti! Nilperi Şahinkaya 'Annemin cüzdanından not çıktı' diyerek paylaştı

Geçtiğimiz ay kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural'ı kaybeden ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, zorlu günlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Anne acısıyla sarsılan oyuncu, annesinden kalan manevi bir mesajla karşılaştı.

Annesinin vefatının ardından bir süre evinin ışıkları yanmayan ve aracı kapı önünden çekilmeyen Nilperi Şahinkaya hakkında, basında hap içerek intihara teşebbüs ettiği iddiaları yer almıştı. Oyuncunun eski sevgilisi Emre Yusufi ise "Her şey yolunda" açıklamasıyla bu iddiaları yalanlamıştı.

Zorlu dönemin ardından toparlanmaya çalışan Şahinkaya, annesinin eşyaları arasında manevi değeri yüksek bir not bulduğunu açıkladı.

"La Vie Est Belle"

Annesinin cüzdanından çıkan bu notu paylaşan Nilperi Şahinkaya, notla karşılaştığı anı şu sözlerle anlattı:

"Acaba annem şu an benimle mi diye düşünürken, içimden çantasına bakmak geldi. Cüzdanından bu not çıktı; 'La vie est belle', yani 'hayat güzel'."

Annesinin el yazısıyla yazdığı bu not, Fransızca "Hayat Güzeldir" anlamına gelerek, Nilperi Şahinkaya için zor günlerde manevi bir teselli kaynağı oldu. Oyuncunun bu duygusal paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve destek mesajı aldı.