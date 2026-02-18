Günlerce hastanede tedavi görmüştü! Hakan Taşıyan'ın son hali

2021'de karaciğer ve böbrek nakli olan arabesk müziğin ünlü sanatçısı Hakan Taşıyan'ın 28 Ocakt'ta kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti. Günlerce hastanede tedavi gören Taşıyan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

HAKAN TAŞIYAN'IN SON HALİ

Taşıyan'ın paylaşımda keyfinin yerinde olduğu görüldü. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

NE OLMUŞTU?

Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını sağlık durumunun ciddi olduğu ileri sürülen Hakan Taşıyan'ın menajerinden açıklama gelmişti.

Söylentileri yalanlayan menajer Hüseyin Canayaz, "Kalp krizi geçirmedi. Sırtında bir ağrı vardı, tedbir amaçlı hastaneye gitti. Daha önce organ nakli olduğu için doktorlar da kontrol altında tuttular" ifadelerini kullanmıştı.