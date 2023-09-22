Gupse Özay: "Bu biz değiliz! Bebek de bizim değil"

29 Temmuz 2020 tarihinde Çeşme'de nikâh masasına oturan Gupse Özay ile Barış Arduç'un mutlu evliliklerinden bir de kızları var. Gözlerden uzak bir hayat sürmeye dikkat çeken çift zaman zaman açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

"FOTOĞRAFLARIMIZI ALIP BİRLEŞTİRMİŞLER"

Gupse Özay, sosyal medyaya 'Jan Asya'nın fotoğrafı' şeklinde paylaşılan bir kareye tepki gösterdi. Söz konusu görüntünün montaj olduğunu vurgulayan oyuncu, doğumhanedeki fotoğrafla ilgili espri yapmayı da ihmal etmedi.

"Doğumdan beni şu fotoğraf dolaşıyor internette. Bu biz değiliz. Bebek de bizim değil. Photoshop! Yeni fotoğraflarımızı alıp birleştirmişler! Ben full makyaj böyle bakımlı güzel doğurmadım inanın."