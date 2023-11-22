Gupse Özay: Kız çocukları ile babaları arasında başka bir aşk oluyor

Oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç, birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı. Lohusa film çekimlerin bittiği gün muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gupse Özay, eşi Barış Arduç'un evde kızları Jan Asya ile ilgilendiğini belirtti.

"KIZIM BABACI OLDU"

Ünlü isim, "Barış şu an evde bebekle ilgileniyor. İyi tarafları var, kötü tarafları var. İyi tarafı; ben güvenerek ve mutlu şekilde çocuğumu babasına bırakıp çalışabiliyorum fakat çocuk tam bir babacı, devamlı ‘babam’ diyor. O da işin kötü tarafı oldu. Erkek erkeğe yemeğe gidiyor tabii ama az gidiyor. Her anne-baba gibi biz de düşkünüz çocuğumuza. Kız çocukları ile babaları arasında başka bir aşk oluyormuş, onu deneyimledim. O yüzden büyük bir aşk ve bağ var, bana da çalışmak için özgürlük var" dedi.

"KIZIMIN KOMİKLİĞİ BANA ÇEKMİŞ"

Kızının kendisine benzediğini belirten Gupse Özay, "Büyüdükçe konuşmaya ve yürümeye başlıyor. Benim için daha kolaylaşıyor çünkü ben kaygılı ve panik bir anneydim. Tatlı ve komik bana çekti galiba" diye konuştu. Lohusalık döneminde zorlandığını aktaran Özay, ayrıca "Doğumdan sonraki süreç çok sıkıntılıydı, hamilelik aşırı kolaydı. Doğduğu anda ben hiç uyumadım, uyursam Jan Asya'ya bir şey olacak gibi hissediyordum" ifadelerini kullandı.