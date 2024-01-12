Gupse Özay'dan kızı Jan Asya hakkında: Babasının her şeyini alsın
'Lohusa' filminin vizyona girmesine az bir süre kala ünlü oyuncu Gupse Özay, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
2020 yılında kendi gibi oyuncu Barış Arduç ile dünyaevine giren Gupse Özay, Hello dergisine verdiği röportajda kızı Jan Asya hakkında konuştu.
'Lohusa' filminin vizyona girecek olmasının heyecanını yaşayan ünlü oyuncu, kızı Jan Asya'nın kendisinden ve eşinden hangi özellikleri almasını istediği yönünde sorulan sorulara cevap verdi.
"BABASININ HER ŞEYİNİ ALSIN"
Ünlü oyuncu Özay, "Benim çalışkanlığımı alsın, merakımı alsın, muzipliğimi alsın, hayal gücümü alsın. Babasının her şeyini alsın." cevabını verdi.