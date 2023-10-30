Gupse Özay'dan kızıyla bayram paylaşımı

Şu sıralar Lohusa filminin çekimlerine devam edeb Gupse Özay, kızı Jan Asya'yı da fırsat buldukça sete götürüyor. Kızını sete götürdüğü anlardan birisinde fotoğraf çektiren Özay, Cumhuriyet'in 100. yılını unutmadı.

"Kızım senin de ilk Cumhuriyet bayramını kutlarım"

Özay, kızıyla kamera karşısına geçerek, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığı bir paylaşım yaptı. Özay paylaşımına "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Kızım senin de ilk Cumhuriyet bayramını kutlarım." notunu düştü. Paylaşımına binlerce beğeni geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gupse Özay (@gupseo)'in paylaştığı bir gönderi

Öte yandan geçen yıl kızı Jan Asya’yı kucağına alan Özay, yeni filminde gerçek hayatta doğumunu gerçekleştiren kadın doğum uzmanı Prof. Dr. Melih Atahan Güven ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

Özay doktoruyla çekilen karesini sosyal medya hesabında “Gerçek doğum doktorumla ‘Lohusa’ filmindeki doğum sahnemde beraber oynadık. Çok eğlenceliydi” notunu düşmüştü.