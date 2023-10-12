Gupse Özay’ın “Lohusa” filminin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler

Gupse Özay’ın "Lohusa" filminin çekimleri başladı. Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği filmi Kıvanç Baruönü yönetiyor. Filmin ilk set günü Beykoz Kundura’da gerçekleşti. Çekimlerin ilk gününde, filmin temasına uygun sürprizlerle, eğlenceli ve renkli anlar yaşandı.

Setten ilk kareler

Film ekibi, önce lohusa taçlarını takarak objektiflere gülümsedi, daha sonra tüm set ve oyuncu kadrosuna lohusa şerbeti dağıtıldı. Kıvanç Baruönü, oyuncu kadrosuna üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu sabahlıklar hediye etti Kıvanç Baruönü’nün de doğum günü olan ilk set gününde yönetmen için sürpriz bir kutlama da gerçekleşti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gupse Özay (@gupseo)'in paylaştığı bir gönderi

Film, doğumdan sonraki 40 günlük lohusalık döneminde bir anne ve babanın eğlenceli maceralarına odaklanıyor.

Eltilerin Savaşı, Görümce, Deliha filmleri izlenme rekorları kıran Gupse Özay‘a (Burcu) yeni filminde Onur Gürçay (Mustafa), Esra Ruşan (Fulya), Hazal Türesan (İlayda), Su Şanad (Özge), Elif Nur Kerkük (Yasemin) ve Feri Baycu Güler (Saniye abla) eşlik ediyor.