Gupse Özay'ın Lohusa filminin okuma provası yapıldı

Eltilerin Savaşı, Görümce, Deliha filmleriyle tanınan oyuncu ve senarist Gupse Özay'ın son filmi "Lohusa", 11 Ekim'de sete girecek. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü’nün oturduğu filmin oyuncu kadrosu okuma provası için bir araya geldi.

Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Su Şanad, Elif Nur Kerkük ve Feri Baycu Güler'in rol aldığı filmde, bir anne ve babanın, doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 gün ve bu süre içinde başlarına gelen olaylar anlatılıyor.

Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği "Lohusa", NuLook Production imzasıyla 2024 yılında sinemada izleyici ile buluşacak