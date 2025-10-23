Güzide Duran, Adnan Aksoy ile evliliğini anlattı: Kendi hayatımı yaşamıyordum
Eski manken Güzide Duran, Saba Tümer'in programında 16 yıllık evliliğinin bitiş sürecine dair samimi itiraflarda bulundu. Duran, "Kendimi unutmuştum, artık Güzide'nin ne istediğini biliyorum" sözleriyle yeni hayatındaki arayışını ve dönüşümünü gözler önüne serdi.
Güzide Duran, 16 yıldır evli olduğu iş adamı Adnan Aksoy'a boşanma davası açmıştı. Boşanma aşamasında olan çekişmeli geçen süreçte taraflar arasında sular durulmak bilmemişti.
Güzide Duran, Saba Tümer'in programına katıldı. Adnan Aksoy ile 16 yıllık evliliğini bitirmeye çalışan Duran, boşanmaya nasıl karar verdiğini şu sözlerle anlattı: "Karar vermek çok zordu. İki çocuğum var, kendimden önce onları düşünmem gerekiyordu. Kendim iyi olursam onlara daha iyi olurum diye düşündüm. Zor bir süreçten geçtim, şimdi yavaş yavaş biraz daha iyi hissediyorum. Kendi hayatımı ve 'Güzide ne ister'i yaşamıyordum. Başkaları mutlu olsun diye kendimden de vazgeçmiş bir şekil de buldum kendimi. Kendimi unutmuştum. Bir şeyler yapmak, üretmek istiyordum. Çocukların annelerinin de bir şeyleri yapabildiğini göstermek istiyordum."
Duran, Aksoy ile 6 Ocak'ta bir davalarının daha olduğunu söyledi:
"Her davada umut ediyorum, bitsin diye. Bitmiş bir şey bitmiştir."
Güzide Duran çocukları hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı:
"Sinirlerim biraz bozuk. Son birkaç gündür çok ağladım. Oğlumun doğum günüydü ve onu görmeye Roma'ya gittim. 3 aydır görmüyorum. Kızımı da görmek istedim ama onu okula giderken yakalarım diye düşündüm. Oğlumu görünce sarılıp öptüm ama doyamadım."