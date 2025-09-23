Güzide Duran, Adnan Aksoy'a yeni bir dava daha açtı

İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan eski manken Güzide Duran, özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Duran, birkaç aydır Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile aşk yaşıyor.
Duran, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla boşanma sürecinin zorluklarından ve iki çocuğunun babası olan Aksoy ile henüz boşanamamaktan duyduğu sıkıntıyı dile getirmişti.
Güzide Duran, sosyal medyada yer alan eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, Adnan Aksoy'dan boşanma sürecinin zorlu geçtiğini belirtti. Duran; "Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum" demişti.
Güzide Duran, son olarak çocuklarıyla olan fotoğrafını paylaşıp onlara duyduğu sevgiyi dile getirdi.